Acordo com os EUA não derruba o governo, diz ministro indiano O partido Congresso, que está no poder na Índia, disse que seu governo não cairá por causa do acordo nuclear com os Estados Unidos, apesar das advertências de "sérias consequências" feitas por seus aliados comunistas se o pacto não fosse congelado. A oposição de partidos de esquerda, que dão apoio parlamentar para a coalizão do governo, ao acordo de energia nuclear civil provocou a pior crise política do primeiro-ministro Manmohan Singh desde que assumiu o cargo, em 2004. Mas Kapil Sibal, ministro e um dos principais líderes do partido, disse que o governo não cairá devido à oposição ao pacto. "Isso não existe", disse Sibal ao canal de TV NDTV, em resposta à questão sobre o futuro do acordo. "Não acho que o governo cairá. Não acho que alguém tomará esta posição quando o assunto for debatido no parlamento", disse Sibal, que é ministro da Ciência e Tecnologia. O líder comunista Sitaram Yechury tentou acalmar as preocupações em relação a uma possível retirada da esquerda, dizendo que o grupo está pedindo para o governo apertar o botão de "pausa", e não "rejeitar ou parar" o pacto. O acordo nuclear foi finalizado em julho, depois de meses de negociações entre as duas maiores democracias do mundo, mas ainda precisa de aprovação de diversas instituições globais e um voto final do Congresso dos EUA. O pacto dará acesso à Índia a reatores norte-americanos e combustível, pela primeira vez em três décadas, apesar de Nova Délhi ter testado armas atômicas e não ter assinado o Tratado de Não-Proliferação. Os partidos comunistas da Índia têm juntos 60 deputados na câmara baixa do parlamento, de 545 membros e dizem que o acordo prejudica a soberania nuclear e a política externa da Índia, que seria levada a uma aliança estratégica com os EUA para conter a China. Uma pesquisa de opinião feita com 6.500 eleitores e publicada nesta semana mostra que 46 por cento apóiam o acordo e apenas 28 por cento são contra. O restante não opinou. A pesquisa mostrou também que 47 por cento dos eleitores querem que o governo resista à pressão comunista, mesmo que isso resulte em novas eleições. (Por Kamil Zaheer)