Acordo de paz no Oriente Médio pode sem fechado em 2008, diz Blair

Efe - Tony Blair, enviado especial do Quarteto de Madri para o Oriente Médio, disse que confia no alcance de um acordo de paz entre israelenses e palestinos ainda este ano, segundo uma entrevista publicada neste sábado, 2, pelo jornal inglês The Times. <br> <br> "Não há nada mais importante para a paz mundial do que resolver este assunto", destaca o ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Segundo Blair, resolver o conflito "daria um enorme impulso às forças moderadas" em uma região "em transição". <br> <br> O ex-chefe de governo britânico também diz que um eventual acordo entre as partes "pode definitivamente ser alcançado este ano". Para ele, a resolução do conflito "seria um ato muito simbólico, não só entre Israel e o Estado palestino, mas entre o Islã e o Ocidente e entre as pessoas de religiões diferentes". <br> <br> Blair afirmou ainda que confia em que seu aliado de longa data, o presidente americano, George W. Bush, fará sua parte para conseguir a paz na região este ano, o último de seu mandato como chefe de Estado dos EUA. <br> <br> "O compromisso dos EUA com esse assunto mudou de forma significativa, tanto em qualidade quanto em quantidade, durante os dois últimos meses. Não há dúvida quanto a isso", disse o britânico. <br> <br> Tony Blair viajará para o Oriente Médio na semana que vem, quando ajudará a encontrar uma solução para o problema na fronteira entre o Egito e a Faixa de Gaza, território palestino que vive uma crise humanitária provocada pelo bloqueio de Israel.