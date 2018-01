Acordo define governo interino para Afeganistão A Aliança do Norte e a delegação do ex-rei do Afeganistão, Mohammad Zaher Shah, concordaram em estabelecer um conselho interino para administração do Afeganistão até que o outro conselho, formado por líderes tribais, seja formado em março, informou Hussin Bakhshi, assessor do delegado da Aliança do norte, Mohammad Natiqi. As delegações concordaram que o conselho será compreendido por 42 membros, 21 da Aliança do Norte e 21 da delegação do ex-rei. Leia o especial