Acordo do G-8 prevê redução de gases em 50% até 2050 Os líderes do Grupo dos Oito (G-8, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Itália, Japão e Rússia) chegaram hoje a um acordo para a redução pela metade das emissões dos gases causadores do efeito estufa até 2050 - em relação aos dados de 1990. Não houve acordo para definir a adoção de metas de redução em médio prazo. O acordo foi negociado ao longo de toda a última noite, durante a cúpula do G-8 de Hokkaido, e foi anunciado pelo primeiro-ministro do Japão, Yasuo Fukuda. A União Européia (UE), que adotou no ano passado o objetivo de diminuir em 20% as emissões até 2020, pressionou duramente os Estados Unidos a acompanharem sua posição, mas não obteve sucesso e o G-8 não conseguiu chegar a um consenso sobre a definição de metas de redução em médio prazo.