Acordo é oportunidade de paz duradoura na Irlanda do Norte O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, afirmou nesta terça-feira, 27, que o acordo para formar um governo de poder compartilhado na Irlanda do Norte, a partir de 8 de maio, é uma oportunidade para alcançar uma paz duradoura na província. Em declarações à rede de televisão ITV, Blair agradeceu aos líderes políticos do Ulster pela coragem demonstrada para tornar possível um acordo entre unionistas radicais e republicanos. Blair destacou o esforço de todos os que trabalharam no processo de paz e "do povo da Irlanda do Norte que deixou muito claro que queria um (governo de) poder compartilhado". "Estou encantado de ter feito parte (desse processo de paz), mas na realidade o principal agradecimento vai para as pessoas que trabalharam tão duro na Irlanda do Norte, para os líderes políticos que demonstraram muita coragem para tornar isto possível na Irlanda do Norte", ressaltou o premier britânico. O governo do Reino Unido apresentará nesta terça ao Parlamento uma lei de emergência para manter a recém-estabelecida autonomia norte-irlandesa, após o acordo histórico firmado na segunda-feira pelo líder do Partido Democrático Unionista (DUP), o reverendo Ian Paisley, e o presidente do Sinn Féin, Gerry Adams. União A nova legislação anulará as regras que dão amparo legal ao Acordo de Saint Andrews (Escócia), apresentado pelos governos do Reino Unido e da República da Irlanda em outubro e que foi aceito na época por todos os partidos norte-irlandeses. Esse acordo estabelecia que se até segunda as formações não conseguissem formar um governo autônomo de poder compartilhado, Londres suspenderia indefinidamente a autonomia e congelaria os salários dos membros da Assembléia, enquanto passaria a administrar a província em cooperação com Dublin. Esse plano já não será aplicado devido ao acordo histórico alcançado ontem por Paisley e Adams, que concordaram em adiar a formação do governo autônomo por seis semanas, até 8 de maio. Assim, a nova lei, que será apresentada pelo titular britânico de Interior, John Reid, oficializará a data de maio. Pela primeira vez na história do conflito norte-irlandês, os antigos rivais Paisley e Adams se reuniram frente-a-frente e compareceram juntos perante a imprensa em Stormont, sede da Assembléia norte-irlandesa, em Belfast.