Acordo encerra crise do gás no Chile após uma semana de protestos

SANTIAGO DO CHILE - Um acordo assinado entre o governo chileno e a Assembleia Cidadã pôs fim nesta terça-feira, 18, à crise do gás no Estreito de Magalhães após uma semana de protestos provocados pelo anúncio de uma alta de quase 17% no preço do combustível na região.

O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Laurence Golborne. Segundo ele, foi assinado um protocolo de acordo, o que permite terminar a manifestação, e que se decidiu um reajuste de 3% a partir de 1º de fevereiro, o que será compensado com um subsídio que beneficiará 18 mil famílias vulneráveis e de setores locais.

O novo arcebispo de Santiago, monsenhor Ricardo Ezzati, disse aos jornalistas, após se reunir em Santiago com o presidente Sebastián Piñera, que avaliava o acordo no Estreito de Magalhães após o conflito provocado pela alta do preço do gás.

Por sua vez, o presidente Piñera, logo após se informar da assinatura do acordo, saiu de seu escritório no Palácio de La Moneda, sede do Executivo chileno, e declarou aos jornalistas que o que se fez na região meridional foi "pensando no melhor interesse permanente de médio e longo prazo na região de Magalhães".

Ao meio-dia desta terça-feira, fontes da Assembleia tinham confirmado à imprensa que as partes negociadoras estavam redigindo o documento com os acordos que permitiriam finalizar imediatamente os protestos, cerca de 2.300 quilômetros ao sul de Santiago.

O gás é o principal combustível de Magalhães, única região do Chile onde se produz e se entrega subsidiado a seus habitantes, que pela distância e isolamento em que vivem enfrentam um custo de vida pelo menos um terço mais caro que no resto do Chile.

Os habitantes de Magalhães começaram rapidamente a se mobilizar para que a região recupere a situação de normalidade, especialmente porque a zona depende bastante do turismo.