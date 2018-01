Acordo entre palestinos remove obstáculo ao processo de paz O primeiro-ministro palestino, Mohammed Abbas, e o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, chegaram a um acordo sobre a composição do novo gabinete de governo, pondo fim a um impasse de semanas entre os dois líderes. Com isso, foi removido um obstáculo crucial à implementação de um roteiro para a paz a ser apresentado por Estados Unidos, Rússia, União Européia (UE) e ONU, componentes do chamado Quarteto de mediadores de paz para o Oriente Médio. O roteiro para a paz tem em Washington seu principal patrocinador. Os objetivos do plano são encerrar os mais de dois anos e meio de conflito entre israelenses e palestinos e estabelecer um Estado palestino soberano e independente. O presidente dos EUA, George W. Bush, avisou que somente revelaria o plano após o estabelecimento formal do governo de Abbas. Estados Unidos e Israel boicotaram sistematicamente Arafat, acusando-o de ligações com grupos extremistas palestinos. O acordo de hoje só foi possível depois que Arafat cedeu à intensa pressão internacional e deixou de rejeitar a equipe de segurança escolhida por Abbas, em troca de garantias de que será consultado sobre decisões importante - entre elas, presumivelmente, a repressão às milícias. Pelo acordo obtido hoje, Abbas - para quem o violento levante contra Israel foi um erro - controlaria a importante força de segurança preventiva e ficaria a cargo das questões cotidianas do governo. Na prática, isto significa que ele será capaz de reprimir a militância e evitar o desvio de dinheiro público para atividades de grupos extremistas. Apesar disso, Arafat ainda controla outras forças palestinas de segurança e aparentemente conseguiu manter a palavra final em negociações de paz com Israel, no caso de elas serem retomadas. Abbas ainda não divulgou a lista dos ministros que participarão de seu gabinete, que precisa ser aprovada pelo Parlamento palestino de 88 cadeiras.