Acordo facilita vistos entre países de língua portuguesa Os ministros das Relações Exteriores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) assinaram nesta terça-feira seis acordos para facilitar a emissão de vistos e a circulação de pessoas entre as nações que integram a organização. Os países da CPLP concordaram também em implementar um programa de cooperação para combater a aids, doença que assume proporções alarmantes em alguns deles, sobretudo os africanos. ?Sem acordos como esses, a CPLP não poderia se chamar efetivamente de comunidade?, disse a secretária-executiva da organização, a embaixadora brasileira Dulce Maria Pereira. Um dos acordos mais esperados do encontro, contudo, acabou não sendo assinado, devido à oposição de Angola e Moçambique. Ele instituiria a figura da ?cidadania lusófona?, que daria às pessoas nascidas em qualquer país da CPLP, quando residentes em um outro, alguns direitos hoje exclusivos dos cidadãos locais, como ocupar cargos no governo, votar e ser votado. Criada em 1996, a CPLP é integrada por Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, S. Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné Bissau e, nesta semana, ganhará a adesão do Timor-Leste. A reunião da CPLP, que começou nesta terça com o encontro de ministros, continuará nesta quarta e quinta com a reunião dos chefes de Estado e de governo dos países membros. No final do encontro, eles devem assinar uma declaração em favor da paz e do desenvolvimento e conclamando a comunidade internacional a ajudar na reconstrução de Angola, devastada por 27 anos de guerra civil. Pelos acordos assinados nesta terça, os países da CPLP concordaram em conceder vistos de múltipla entrada para determinadas categorias profissionais que viajam com freqüência, como jornalistas, professores, médicos e homens de negócios. Em vez de ter que solicitar vistos a cada viagem, eles poderão receber uma autorização válida por cinco ou mesmo 10 anos. Diplomatas e funcionários de governo ficarão isentos de visto. A emissão de vistos obedecerá exigências mínimas e, nos casos de tratamento de saúde, a concessão será rápida, por um período mínimo de 30 dias. Portos e aeroportos terão ainda guichês especiais para atender cidadãos da CPLP.