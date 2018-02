Acordo nuclear com o Irã entra em nova fase

VIENA - Com um novo prazo no horizonte, 30 de junho, o Irã e o grupo das seis grandes potências - EUA, China, Rússia, França, Grã-Bretanha e Alemanha - retomaram nesta quarta-feira, 22, em Viena, as negociações sobre as questões técnicas e legais relacionadas ao polêmico programa nuclear de Teerã. No início deste mês, um acordo preliminar foi anunciado e um definitivo deve ser concluído até 30 de junho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Subsecretária de Estado dos Estados Unidos, Wendy Sherman, o vice-ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e a comissária da União Europeia (UE), Helga Schmid, iniciaram a nova fase de reuniões em Viena. O Irã nega qualquer interesse em produzir armas nucleares, mas concordou em reduzir a capacidade de urânio, que poderia ser usado para produzir bombas. Em troca, o país quer que as sanções impostas pelo Ocidente sejam levantadas.

Alguns detalhes complexos sobre datas e monitoramento ainda precisam ser discutidos para que o acordo saia até o prazo limite. Os ministros de Relações Exteriores do Irã, dos Estados Unidos e dos cinco outros países que participam das negociações devem se reunir nas próximas fases da negociação. / ASSOCIATED PRESS e EFE