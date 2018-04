Acordo para preservar biodiversidade é aprovado no Japão

O pacote inclui um Plano Estratégico de 20 metas para 2020, a criação de um mecanismo internacional de financiamento para apoiar o cumprimento das metas e um protocolo de acesso e repartição de benefícios relacionados ao uso de recursos genéticos de animais, plantas e micro-organismos.

A plenária de encerramento do encontro estendeu-se bem além do previsto. Chegou a haver dúvidas quanto à aprovação das propostas. A plenária terminou às 3 horas da manhã de sábado, pelo horário local, nove horas depois do prazo originalmente esperado.

Entre as metas adotadas, estão a proteção de pelo menos 17% dos ecossistemas terrestres e de água doce, e 10% dos ecossistemas marinhos e costeiros do planeta. A perda de hábitats deverá ser reduzida em pelo menos 50%, podendo chegar a quase 100% "onde for possível". As informações são da Associated Press.