Acordo para Zelaya sair de Honduras é anunciado

O acordo foi assinado nesta quarta-feira na capital dominicana, informou o porta-voz presidencial Rafael Núñez. O acordo foi assinado por Porfírio Lobo e pelo presidente dominicano Leonel Fernández. Segundo o documento, quando Lobo assumir a presidência hondurenha, em 27 de janeiro, ele dará um salvo-conduto para que Zelaya e sua família possam viajar à nação caribenha.

Zelaya foi derrubado por um golpe de Estado em 28 de junho de 2009 e desde 21 de setembro do ano passado está abrigado na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa. Núñez afirmou que Zelaya viajará a Santo Domingo na qualidade de hóspede do governo dominicano, junto a Fernández, que deverá assistir à posse de Lobo.