Acordo sobre programa nuclear iraniano deve ser adiado As negociações entre as seis potencias mundiais e o Irã sobre o programa nuclear iraniano programadas para terminarem nesta segunda-feira devem ser retomadas no próximo mês, informou um diplomata. O secretário de estado americano, John Kerry e o ministro de Relações Exteriores iraniano, Mohammad Javad Zarif, concordaram no domingo em discutir um prolongamento das negociações além da data determinada.