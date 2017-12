Acordo sobre racismo está quase fechado Segundo uma fonte oficial da África do Sul, um acordo foi selado entre europeus e africanos na conferência sobre o racismo, em Durban, na África do Sul. A agência de notícias Associated Press conseguiu uma cópia de uma parte do texto onde os delegados confirmam o que foi debatido na última semana. ?O trabalho escravo e o comércio de escravos são crimes contra a humanidade.? O texto ainda afirma que a conferência e seus membros estão cientes de suas obrigações morais diante desse espinhoso assunto. Esses termos e outras resoluções devem ser aprovados hoje até o final do encontro. O ministro do Exterior da África do Sul, Nkosazana Dlamini-Zuma, disse que houve consenso entre as delegações. Já os países islâmicos, não satisfeitos com a resolução, tentaram incluir críticas a Israel, mas foram censurados pela União Européia, Canadá e Austrália.