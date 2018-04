Acordo sobre tratado nuclear está próximo, diz Medvedev A Rússia e os Estados Unidos estão perto de encerrar as negociações sobre o tratado de desarmamento, declarou neste domingo o presidente russo Dmitry Medvedev, antes das conversações para um novo acordo, que devem ser retomadas em fevereiro. "As negociações estão indo bem. Nós concordamos em 95% das questões do novo acordo", disse o líder russo, citado por agências russas de Krasnaya Polyana, sul do país. Medvedev disse estar "otimista" sobre a conclusão do acordo.