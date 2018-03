Acumulação de gás causou explosão na sede da Pemex

Falando em uma coletiva de imprensa, Murillo disse que não há sinais de que a explosão da última quinta-feira foi causada por explosivos artificiais.

No entanto, ele não chegou a declarar se a explosão foi um acidente. O procurador afirmou que os resultados ainda são preliminares, acrescentando que a fonte de gás ainda não foi determinada.

Os investigadores ainda estão trabalhando para determinar de onde o gás veio e se há ou não alguém por trás do incidente.

As razões para descartar o uso de explosivos incluem o fato de que não havia nenhuma cratera no local da explosão, as vigas de aço não foram fraturadas e os corpos das vítimas não foram desmembrados, disse ele. "Não há vestígios de explosivos na zona afetada".

Apenas os corpos de três vítimas, trabalhadores que estavam na área mais próxima à fonte da explosão, sofreram queimaduras, acrescentou.

O executivo-chefe da Pemex, Emilio Lozoya, disse que uma mulher que tinha sido hospitalizada com ferimentos morreu na segunda-feira, elevando o número de mortos para 37. De 126 pessoas tratadas por ferimentos, 29 permanecem internadas, disse o executivo.

Lozoya também disse que a equipe da Pemex deve começar a voltar para o complexo, incluindo à torre Pemex, nesta quarta-feira, uma vez que os especialistas determinaram que os outros edifícios estão a salvo. As informações são da Dow Jones.