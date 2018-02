Acusação de assassinato marca eleição na Ucrânia

Tymoshenko e o líder da oposição Viktor Yanukovich disputam hoje o segundo turno para eleição do quarto presidente da Ucrânia desde que a ex-república soviética conquistou a independência em 1991.

Segundo Alexander Turchinov, um membro da campanha de Tymoshenko foi morto hoje por partidários de Yanukovich enquanto votava em Ivano-Frankivsk, um reduto da premiê no oeste da Ucrânia.

A polícia de Ivano-Frankivsk confirmou a morte, mas disse não ter ainda estabelecido sua causa. O porta-voz de Yanukovich, por sua vez, se recusou a comentar a acusação.

No primeiro turno da eleição presidencial, em 17 de janeiro, Yanukovich teve 10% de votos a mais do que Tymoshenko. As informações são da Associated Press.