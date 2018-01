Acusações americanas não deverão conduzir a novas guerras Os Estados Unidos têm aumentado o tom das acusações contra a Síria nos últimos dias, chegando a fazer ameaças veladas, mas poucos diplomatas e especialistas em Washington acreditam que esteja preparando uma nova intervenção militar na região. Os avisos norte-americanos a Damasco destinam-se a indicar claramente ao governo sírio que Washington não tolerará qualquer interferência do país no processo iraquiano, comentam. Por outro lado, os Estados Unidos dão a entender que pretendem que, nos próximos meses a Síria, reduza o seu apoio, entre outros, aos grupos palestinos Hamas e Jihad Islâmico, vistos como um possível entrave a futuras negociações entre Israel e a Autoridade Palestina. Fontes do governo Bush disseram que há um sentimento generalizado de que "os problemas" da Coréia do Norte, Irã e Síria devem ser resolvidos sem ir para a guerra. Especialistas e diplomatas concordam que apesar da sua capacidade militar única no mundo atual, Washington não deverá usar a força para tentar resolver esses "problemas". James Steinberg, um ex-conselheiro do presidente Bill Clinton para a política externa, afirma que "pode haver a tentação em alguns círculos para usar a pressão militar contra outros países, mas há enormes riscos nisso". "Se continuarmos seguindo o modelo iraquiano na nossa política externa, vamos encontrar enorme resistência a tudo o que quisermos fazer, o que tornará difícil fazermos qualquer coisa," acrescentou. Para Steinberg, é impossível para os Estados Unidos "sustentar uma via unilateral da visão para uma ordem internacional", pois nesse caso " os problemas só aumentarão e nada se tornará mais fácil". O professor Jeffrey Taliaferro, da Faculdade de Diplomacia da Universidade de Tufts, disse que na sua opinião as recentes declarações "são mais retórica do que um indício do que é o próximo alvo da agenda americana". Diplomatas em Washington consideram que as acusações recentes a Damasco são "mais uma mensagem clara" de que os Estados Unidos estão dispostos a usar do seu poderio militar e econômico, "com ou sem acordo da ONU e dos seus aliados da Europa", algo que causa alarme entre muitos dos representantes diplomáticos. As acusações norte-americanas de que a Síria tem um programa de armas químicas remontam há pelo menos dez anos. A Síria é alvo há mais de uma década de sanções por parte dos Estados Unidos por ser um dos seis países que Washington designa oficialmente como "estados patrocinadores de terrorismo". Mas apesar disso, Damasco tem procurado sempre manter boas relações com os Estados Unidos, tendo feito parte da coligação internacional contra o Iraque na primeira guerra do golfo em 1991. Mais recentemente a Síria forneceu informações "valiosas" aos Estados Unidos sobre atividades de grupos ligados à Al Qaeda no Afeganistão, ao mesmo tempo que os dois países mantêm embaixadas nas suas capitais. Diplomatas disseram que, devido às pressões de Washington, a Síria deverá "cooperar" em novas negociações de paz envolvendo Israel, palestinos e alguns dos seus vizinhos, sendo de prever um aumento das pressões sírias sobre aqueles grupos, particularmente o Hezzbollah, que opera a partir do Líbano, onde a Síria tem uma presença militar. Mas as fontes disseram que entre as autoridades sírias há agora o sentimento generalizado que Washington coloca Damasco "na mesma categoria do que Saddam Hussein". "A Síria pode ou não ser o próximo alvo. Mas o que posso dizer é que o governo sírio considera isso agora como um dado adquirido," disse um diplomata. Veja o especial :