Acusações de abuso provocam renúncia de bispo nos EUA O bispo J. Kendrick Williams, da cidade de Lexington, Kentucky (EUA), renunciou hoje por causa de acusações de abuso sexual, transformando-se, assim, no terceiro religioso da alta hierarquia católica americana a cair em meio ao escândalo que sacode a Igreja. Williams, de 65 anos, foi acusado judicialmente por três pessoas. Ele negou as acusações e se afastou voluntariamente de suas funções, de acordo com uma política da diocese que determina a retirada de clérigos quando estes sofrem processos. O Vaticano informou hoje que o papa João Paulo II aceitou a renúncia de Williams, apresentada de acordo com uma lei da Igreja que a permite devido a "doenças e outras razões graves". O arcebispo Thomas C. Kelly, da arquidiocese de Louisville, Kentucky, disse que Williams fará falta e classificou sua renúncia como "uma perda pessoal". Williams foi sacerdote em Louisville sob o mando de Kely durante mais de dois anos. O anúncio foi feito dois dias antes da reunião da Congregação dos Bispos dos Estados Unidos, em Dallas, durante a qual serão discutidas propostas para enfrentar o abuso sexual por parte de membros do clero. Pelo menos 225 dos mais de 46 mil sacerdotes católicos dos Estados Unidos foram afastados ou renunciaram desde janeiro último, quando explodiu o escândalo. Bispos poloneses e irlandeses também foram obrigados a renunciar neste ano devido a escândalos sexuais.