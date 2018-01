Acusações de canibalismo voltam a circular no Congo Acusações de canibalismo voltaram a circular pelo conturbado nordeste do Congo, com testemunhas aterrorizadas descrevendo cenas de corpos mutilados e devorados durante mais de uma semana de confrontos que deixaram dezenas de mortos e milhares de refugiados. Líderes religiosos e moradores de Bunia, capital da província de Ituri, disseram que combatentes da tribo lendu mataram civis e guerreiros adversários para em seguida abrir as vítimas e comer corações, fígados e pulmões. Superstição e sede de vingança eram as principais forças por trás dos atos de canibalismo, comentou o padre Joseph Deneckere, um religioso belga que vive no Congo desde 1970. "Algumas vítimas tiveram os órgãos sexuais removidos. Os combatentes inimigos cortaram para usar em seus feitiços", afirmou Deneckere. A ONU investiga o assunto com seriedade e planeja aprofundar-se na questão do canibalismo, garantiu Amos Namanga Ngongi, chefe da missão da entidade no Congo.