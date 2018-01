Acusada de lavagem de dinheiro é presa no México Autoridades mexicanas informaram, nesta sexta-feira, a prisão de Ivonne Soto Vega, acusada de ser a principal encarregada da lavagem do dinheiro do Cartel de Tijuana, a maior organização de narcotraficantes do país. Soto Vega, conhecida pela alcunha de "La Pantera", a quem as autoridades consideram como sendo a principal encarregada das finanças da organização de narcotraficantes encabeçada pelos irmãos Ramón e Benjamín Arellano Félix, foi presa na última quarta-feira à noite. A polícia mexicana informou que Soto Vega e seus comandados utilizavam dezenas de casas de câmbio nos dois lados da fronteira entre o estado norte-americano da Califórnia e o México para lavar enormes quantias do dinheiro proveniente da venda de drogas. A polícia informou também que Soto Vega é "uma amiga muito próxima" dos irmãos Arellano Félix, procurados pela justiça mexicana.