Acusada de matar colega, americana depõe na Itália

Começou ontem na Itália mais um capítulo da investigação sobre o misterioso assassinato da estudante britânica Meredith Kercher, ocorrido em novembro de 2007 na cidade de Perugia, centro do país. A principal acusada pelo crime, a americana Amanda Knox, depôs ontem pela primeira vez durante todo o julgamento, que é permeado de falhas da Justiça italiana e reviravoltas no depoimento dos envolvidos. Colega de quarto de Meredith, Amanda disse ontem que na época admitiu que estava na cena do crime porque foi agredida por policiais. Ela declarou que estava na casa do namorado - o italiano Raffaele Sollecito - na hora do crime e confessou que usou maconha naquela noite. A promotoria italiana afirma que o casal matou Meredith durante uma orgia regada a drogas. Ela foi encontrada em seu quarto seminua, com cortes na garganta. As duas tinham 21 anos e faziam intercâmbio na Universidade de Perugia. "Eles (os policiais italianos) me chamaram de mentirosa e estúpida e me acusaram de estar tentando proteger alguém", disse Amanda no tribunal, onde havia cerca de 200 jornalistas europeus e americanos. Quando questionada se havia sido agredida pela polícia no interrogatório, a americana respondeu: "Sim, duas vezes." Amanda afirmou que viu Meredith pela última vez horas antes do crime, quando conversaram sobre uma festa. Segundo a americana, Sollecito chegou em seguida e os dois foram para casa dele, onde passaram a noite. Amanda e o namorado estão presos há um ano e meio, acusados de assassinato e violência sexual. Se condenados, podem pegar prisão perpétua. Além de Amanda e Sollecito, uma terceira pessoa foi acusada pelo assassinato: Rudy Guede, que nasceu na Costa do Marfim, mas morava na Itália. Em 2008, ele foi condenado a 30 anos de prisão. Guede admitiu que manteve relações com Meredith na noite do crime, mas afirmou que estava no banheiro quando ela foi morta, segundo ele, pelo casal. Para a defesa, a polícia italiana fez uma péssima investigação, até mesmo adulterando a cena do crime, já que traços do DNA de Sollecito só vieram à tona meses após o crime. Deve terminar em julho o julgamento de Amanda, que, segundo o New York Times, é hoje mais famosa na Itália que Carla Bruni e ora é retratada pela mídia como uma drogada sem coração, ora como uma estudante presa injustamente.