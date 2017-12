Acusado assume culpa por utilizar aids como arma Um homem acusado pelas autoridades norte-americanas de transmitir o vírus HIV a pelo menos cinco mulheres declarou-se culpado de ataque grave com arma mortal. De acordo com advogados, esta é a primeira vez que alguém é acusado no Texas de transmitir conscientemente o vírus da aids durante relações sexuais. Paul Leslie Hollingsworth, de 46 anos, foi sentenciado a nove meses de liberdade condicional. A promotoria informou que Hollingsworth recebeu uma sentença curta por estar em estágio avançado da doença.