Acusado de abuso sexual quer trocar prisão por castração Um homem que confessou ter abusado sexualmente de um garoto de 11 anos disse hoje a um juiz de Miami que ele se declarará culpado caso sua pena de prisão seja substituída por uma castração cirúrgica. Ricardo José Garcia, de 37 anos, foi acusado no ano passado por praticar sexo oral em um garoto de 12 anos. Segundo as leis da Flórida, um réu pode pegar prisão perpétua caso seja sentenciado por uma ofensa contra uma vítima tão jovem. O julgamento de Garcia estava previsto para começar ainda nesta semana, mas quando o réu fez seu apelo, o juiz da Corte de Miami, Roberto Pineiro, determinou um recesso e disse que irá analisar as questões éticas do pedido. De acordo com o advogado de defesa, Roberto Pertierra, seu cliente se decidiu pela castração porque os promotores têm um caso praticamente vencido contra ele. "Eles têm uma confissão e evidências de DNA", disse o advogado.