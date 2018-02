Acusado de matar Daniel Pearl é condenado à morte no Paquistão O militante islâmico nascido na Grã-Bretanha considerado culpado pelo seqüestro e assassinato de Daniel Pearl, correspondente do Wall Street Journal, foi condenado hoje à morte na forca no Paquistão. Três cúmplices de Ahmed Omar Saeed foram condenados a 25 anos de prisão. As autoridades paquistanesas se preparavam para uma reação violenta por parte de extremistas islâmicos, já revoltados pelo apoio do presidente Pervez Musharraf aos EUA na luta contra o terrorismo. A embaixada americana em Islamabad informou que estava em "estado elevado de alerta de segurança" após o veredicto ditado pelo juiz contra Saeed, também conhecido como xeque Omar. O condenado, nascido na Grã-Bretanha, é ex-estudante da London School of Economics. Os outros três considerados cúmplices de Saeed - Salman Saqib, Fahad Naseem e Shaikh Adil - foram sentenciados na prisão de alta segurança onde se realizou o julgamento e para onde haviam sido transferidos desde Karachi por razões de segurança. Seus advogados prometem apelar da sentença. Vingança Em um comunicado lido pelos advogados para a imprensa, Saeed disse, em tom desafiador: "Veremos quem morre primeiro, eu ou as autoridades que prepararam a pena de morte para mim". Acrescentou que "Musharraf deveria saber que Alá, o Todo-Poderoso, está presente e pode promover sua vingança" e que "agora a jihad (guerra santa) entre o Islã e os infiéis continua e todos mostram se estão a favor do Islã ou a favor dos infiéis". O pai de Saeed, xeque Ahmed, disse que "um homem inocente foi castigado" porque Musharraf desejava uma condenação. O Conselho Unido Jehd, uma organização de 15 grupos militantes, disse que o veredicto "definitivamente se soma ao ódio contra os EUA". Os condenados também pagaram uma multa coletiva de cerca de US$ 32.000 que serão entregues à viúva de Pearl e seu filho recém-nascido. Outros sete suspeitos, incluindo os que cometeram o assassinato de Pearl, continuam foragidos. Pearl desapareceu em 23 de janeiro em Karachi enquanto investigava ligações entre os militantes islâmicos paquistaneses e Richard Reid, que foi preso em dezembro em um vôo entre Paris e Miami com explosivos em seus sapatos. A promotoria disse que Saeed montou uma emboscada para Pearl prometendo-lhe arranjar uma entrevista com um clérigo islâmico. Em fevereiro um vídeo recebido por diplomatas americanos confirmou que Pearl, de 39 anos, havia sido assassinado. Acredita-se que um cadáver encontrado em maio, e que ainda está sendo submetido a testes de DNA, seja o do repórter do Wall Street Journal.