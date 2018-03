Acusado de matar soldado britânico vai a tribunal O principal suspeito do assassinato de um soldado britânico na semana passada compareceu ao tribunal para a primeira audiência nesta quinta-feira, 30. Algemado, Michael Adebowale, de 22 anos, permaneceu sentado - com a permissão do juiz - por causa dos ferimentos sofridos em uma troca de tiros com a polícia.