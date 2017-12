Acusado de planejar queda de ponte em NY é condenado Um réu de terrorismo acusado de planejar cortar os cabos que sustentam a Ponte do Brooklyn, em Nova York, foi condenado a 20 anos de prisão por um juiz que se recusou a permitir que ele retirasse sua admissão de culpa. Iyman Faris foi condenado a 15 anos por ajudar e apoiar o terrorismo, e a mais cinco por conspiração. Segundo os promotores, Farris, que tem 34 anos, viajou para o Paquistão e o Afeganistão, cumprindo pequenas missões para grupos terroristas. Ele fornecia sacos de dormir, celulares e dinheiro a membros da Al-Qaeda e se reuniu com Osama bin Laden em 2000, segundo a acusação. Embora tenha analisado a possibilidade de uso de um maçarico para cortar os cabos de suspensão da ponte, Faris recomendou a seus contatos, via e-mail, que a opção fosse descartada, por ter ?sucesso improvável?.