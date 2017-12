Acusado de tentar cometer ataque na Alemanha se entrega no Líbano O segundo dos dois supostos terroristas que tentaram pôr uma bomba numa estação de trem alemã se entregou Nesta quinta-feira às autoridades libanesas, informou a promotoria geral alemã. O suspeito foi identificado como Jihad Hamad, de 19 anos, e sua extradição será solicitada pela promotora federal alemã, Monika Harms. Hamad tinha um visto alemão de três meses de duração e tinha tentado ingressar como estudante na Universidade de Colônia, o que permitiria a ele obter uma permissão de residência mais longa. O suspeito participou várias vezes de manifestações contra Israel, assim como seu suposto cúmplice, Youssef Mohamad, detido na prisão de Moabit, em Berlim. Hamad e Mohamad tentaram cometer ataques em dois trens em julho, mas eles não conseguiram explodir as bombas por problemas técnicos. No dia 31 de julho, os dois acusados colocaram bombas nos dois trens enquanto as composições estavam paradas na estação de Colônia. A Polícia descobriu os artefatos mais tarde. Os vídeos das câmeras de segurança da estação de Colônia permitiram à Polícia iniciar a busca de duas pessoas das quais se tinham imagens enquanto transportavam as malas com os explosivos Mohamad foi detido na madrugada de 19 de agosto na estação de Kiel e depois se comprovou que havia rastros de seu DNA em uma das Malas. Em 22 de agosto, Hamad, graças a escutas telefônicas dos serviços secretos libaneses, foi identificado como suposto cúmplice de Mohamad e a Polícia começou a procurá-lo, mas chegou à conclusão que ele tinha saído da Alemanha e viajado ao Líbano, após uma breve estada na Turquia.