Acusado de terrorismo não consegue se declarar culpado nos EUA O francês Zacarias Moussaoui, único indiciado em conexão com os ataques terroristas de 11 de setembro do ano passado nos EUA, tentou declarar-se culpado da acusação de participação nos atentados, mas a juíza federal norte-americana Leonie Brinkema não permitiu que ele o fizesse. "Sou um membro da Al Qaeda", disse Moussaoui, pouco depois de a juíza apresentar, no lugar dele, uma declaração de "não culpado" para uma das acusações que pesam contra ele. Ela deu uma semana para que ele pensasse melhor na intenção de declarar-se culpado. "Não preciso. Venho pensando nisso há meses", disse Moussaoui, que estava preso sob acusações de violação de visto de permanência nos EUA quando os ataques terroristas aconteceram. Ele é acusado de conspirar com os autores dos atentados e de ter agido como eles, tomando aulas de vôo em escolas de aviação norte-americanas. Moussaoui recusou advogados e está representando a si mesmo. Após uma decisão recente da Suprema Corte dos EUA, as acusações que pesam contra ele podem implicar a pena de morte, que está sendo pedida pela procuradoria. Moussaoui disse que estava se declarando culpado para salvar a vida e reafirmou que sabe quem foi responsável pelos ataques de 11 de setembro. Depois da nova audiência, marcada para a próxima quinta-feira, deve começar no dia 30 a etapa de seleção dos jurados do julgamento de Moussaoui.