Acusado de tiroteio em Tucson se diz inocente, aponta advogado

TUCSON - O jovem Jared Lee Loughner, acusado de cometer um ataque a tiros durante um comício político em Tucson, no Arizona, se declarou inocente nesta segunda-feira, 24, em uma corte federal, informou seu advogado, segundo informações da agência de notícias AFP.

Sua advogada Judy Clarke,, ex-defensora do autor do atentado de Oklahoma Timothy McVeigh, e do 'unabomber' Theodore Kaczynski, pediu ao juiz federal Larry A Burns, que declare seu cliente não culpado pelas três acusações que enfrenta.

Espera-se que o estado do Arizona e autoridades locais apresentem outras acusações contra o jovem de 22 anos.

O tiroteio matou 6 pessoas e feriu 14, incluindo a deputada democrata americana Gabrille Giffords, suposto alvo de Loughner. A deputada, que levou um tiro a queima roupa na cabeça ainda se recupera do ferimento.