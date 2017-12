Adesão à Alca é "suicídio nacional", diz Jaguaribe A Área de Livre Comércio das Américas (Alca) é um "suicídio nacional" para o Brasil, na avaliação do cientista político Hélio Jaguaribe. Para ele, o País poderá "deixar de existir", dependendo da maneira como negociará o acordo com os Estados Unidos. Jaguaribe disse que as ameaças da Alca para o Brasil persistem qualquer que seja a data marcada para o início do bloco, enquanto as empresas brasileiras não dispuserem de condições de competitividade "razoavelmente comparáveis" às norte-americanas, o que na sua opinião só vai ocorrer nos próximos 20 ou 30 anos. As afirmações foram feitas ao jornalista Roberto D´ Ávila, em entrevista que será veiculada hoje, às 22h30, na TVE. Jaguaribe afirma que o seu ponto de vista é também o do presidente Fernando Henrique Cardoso, que lhe teria transmitido os temores em relação à Alca "algumas vezes". Para o sociólogo, o governo brasileiro está defendendo corretamente os interesses nacionais nas negociações com os Estados Unidos. Ele prevê que a Alca vai se tornar "um assunto cada vez mais quente" no Brasil e será um dos pontos-chave para as discussões em torno da sucessão presidencial de 2002. Jaguaribe avalia que o governo está consciente dos riscos que a Alca representa, mas também de que está lidando com uma superpotência com a qual um conflito frontal poderia gerar "penalidades muito pesadas" economicamente. Portanto, ele considera acertada a posição do País de vincular o avanço da área de livre comércio à eliminação das barreiras não-tarifárias nos Estados Unidos. Como o Congresso norte-americano não está disposto a aprovar essa isenção, o Brasil consegue estender o prazo e evitar confrontos. Para ele, o Brasil tem condições políticas internacionais e diplomáticas para resistir à Alca, já que é a principal nação da América do Sul e a mais importante para o comércio na região. Ele avalia que, fora da área de livre comércio, o País sustentará a sua capacidade de desenvolvimento econômico, protegido pelo seu sistema aduaneiro e mantendo as exportações para o mercado norte-americano. Além disso, poderá evoluir em acordos comerciais com outros países sul-americanos e com a Europa.