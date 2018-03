Adesão de parte da esquerda a Chirac surpreende Jospin Lionel Jospin não escondeu sua surpresa ao constatar a facilidade como alguns entre os que hesitaram em votar socialista domingo se propõem, agora, a votar Chirac no segundo turno. Essa comentário foi feito pelo primeiro-ministro durante um encontro, mais social do que político, uma despedida de seus colaboradores mais próximos da campanha eleitoral. Na mesma ocasião, Jospin não evitou também críticas a seu antigo ministro do Interior, Jean Pierre Chevenement, deixando mesmo de atender uma chamada telefônica. Ele rompeu com o governo saiu candidato e desenvolveu uma campanha fortemente crítica ao primeiro ministro. De qualquer forma, os socialistas praticamente viraram a página Jospin ontem, após o primeiro ministro ter participado com seu governo a ultima reunião do Conselho de Ministros presidida por Jacques Chirac. Num clima respeitoso, mas pesado, de "agradecimentos republicanos" de lado a lado, Chirac, Jospin e os ministros socialistas estiveram juntos pela última vez no Palácio do Eliseu. O primeiro-ministro só volta à sede da Presidência da República no dia 6 de maio, após o segundo turno, para apresentar sua demissão ao presidente eleito na véspera. Nos próximos 10 dias ele deverá responder pelo expediente e sua última grande missão talvez seja a de garantir a ordem das manifestações previstas para o dia 1º de Maio em Paris. Hoje a ministra da Família, Segolene Royal, lamentou que o presidente da República não tenha dito uma palavra sequer de agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo governo nesses cinco anos. O primeiro secretário do PS, François Holande, já enfrentou hoje as primeiras dificuldades com seus aliados para preparar as legislativas. A meta seria organizar uma reunião da "esquerda unida" , logo após as eleições presidenciais , tentando discutir com os verdes e comunistas uma candidatura única em pelo menos uma centena de circunscrições , onde a direita e a extrema direita podem ganhar. Mas as primeiras dificuldades já se verificam e o verde Noel Mamére denunciou "operações "visando salvar os soldados do PS". Ele teme o malogro das negociações dizendo que os socialistas não assimilaram ainda o novo peso dos verdes nas negociações, procurando sempre defender uma posição mais confortável para seus aliados tradicionais, o Partido Comunista. Quanto a extrema esquerda, os dois partidos Lutte Ouvriére e Liga Comunista Revolucionária, negociam, a constituição de listas comuns nas legislativas, mas não aceitam qualquer entendimento com a antiga esquerda plural constituída por socialistas, verdes e comunistas e radicais de esquerda. As mesmas dificuldades podem ser constatadas junto aos partidos da direita tradicional, próxima de Jacques Chirac. Se os políticos do RPR defendem e já anunciaram sua integração num partido único dos conservadores, os dois principais responsáveis pelos partidos centrista e liberal, François Bayrou e Alain Madelin se manifestaram contrários a esse desejo do presidente Chirac. Ambos somaram mais de 10 % dos votos domingo último e podem atrapalhar os planos de Jacques Chirac de eleger uma "maioria presidencial" na Assembléia Nacional e a constituição de um governo alinhado com o presidente, depois de cinco anos de coabitação com a oposição.