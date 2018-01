Adiada para o dia 4 reunião entre Bush, Sharon e Abbas A reunião entre Ariel Sharon e Mahmoud Abbas, que deveria ser realizada hoje, foi adiada. De acordo com o ministro palestino da Informação, o encontro foi cancelado "por razões técnicas". Segundo fontes diplomáticas, no entanto, o motivo seria a visita da chanceler espanhola, Ana Palacio, que se reúne hoje em Ramallah com Yasser Arafat. A reunião entre Bush, Abbas e Sharon será realizada no Egito no dia 4 de junho, informou a agência de notícias egípcia Mena. De acordo com uma fonte citada pela agência, estarão reunidos em Sham el Sheij, além dos três líderes, o presidente do Egito, Hosni Mubarak; o rei do Marrocos, Mohamed VI; rei da Jordânia, Abdala II; rei de Bahrein, Hamad bin Isa al Jalifa; e o príncipe da Arábia Saudita, Abdala bin Abdulaziz.