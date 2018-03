Adiada publicação de depoimento de repórter da BBC sobre Kelly Um comitê parlamentar disse nesta quinta-feira que adiará a publicação de um depoimento do jornalista cuja entrevista com o especialista em armas David Kelly provocou uma crise política sobre a decisão do governo britânico de ir à guerra no Iraque. Em depoimento privado ao comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Comuns, o repórter da BBC Andrew Gilligan falou sobre seu encontro com Kelly. Tal encontro teria dado elementos para a matéria que sugere que o governo britânico, para justificar a guerra, teria exagerado sobre as ameaças representadas pelos armamentos iraquianos. Kelly, que se suicidou no mesmo dia em que Gilligan prestou declarações ao comitê, foi apenas confirmado como fonte da reportagem após sua morte. O chefe do comitê parlamentar, Donald Anderson, que é membro do governante Partido Trabalhista, disse que Gilligan autorizou a publicação de seu depoimento, mas em seguida pediu que ele não fosse divulgado. O governo indicou um juiz para investigar as circunstâncias da morte de Kelly.