Adiado encontro entre palestinos e israelenses Autoridades israelenses adiaram neste sábado as negociações de alto nível com os palestinos sob a alegação de que precisam de mais tempo para consultas antes de discutir as formas de melhorar a situação humanitária nas áreas palestinas. O ministro de gabinete Saeb Erekat comentou que os diálogos previamente marcados para a noite de hoje englobariam questões políticas, econômicas e de segurança - uma agenda bem mais ampla que a das duas rodadas de negociações dos últimos dias, as primeiras reuniões de alto nível em muitos meses. Porém, um funcionário do governo israelense garantiu que seriam discutidas apenas a melhoria da assistência humanitária aos palestinos e a busca de uma forma de garantir que a ajuda não seja desviada para a promoção de atentados contra os israelenses. Sob condição de anonimato, o funcionário disse ainda que a negociação com os palestinos será remarcada após uma reunião - prevista para o início da próxima semana, entre o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, seu chanceler, Shimon Peres, e outros importantes ministros. De acordo com o Canal 1 da tevê israelense, a reunião de hoje foi desmarcada porque Sharon e Peres discordavam sobre seus termos. Ainda neste sábado, o líder palestino Yasser Arafat enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pedindo que o governo norte-americano continue apoiando a Autoridade Palestina para que as reformas possam seguir adiante. A carta de Arafat ressalta as recentes reformas em sua entidade e mostra um cronograma de 100 dias para sua total implementação, disse Hassan Abdel Rahman, representante da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) em Washington. O secretário de Estados dos EUA, Colin Powell, afirmou à TV Al-Jazeera, do Catar, que a carta é interessante, mas disse que os EUA não mais negociarão com Arafat e aguardam a aparição de um líder alternativo. Toque de recolher Mais cedo, o Exército israelense suspendeu um toque de recolher em Belém, Hebron e Jenin por poucas horas. No dia anterior, fora suspenso em Qalqiliya e Tulkarem. A restrição permanece em Nablus e Ramallah. Segundo membros da organização humanitária Médicos Sem Fronteiras em Nablus, a situação começa a ficar crítica na zona urbana reocupada, pois a população quase não tem mais víveres nem recursos para comprá-los. Israel reocupou quase toda a Cisjordânia autônoma há mais de três semanas e impôs toque de recolher permanente em sete grandes cidades, depois de uma onda de atentados contra civis israelenses que deixou mais de 30 mortos e dezenas de feridos. Sharon anunciou na época que as forças do país ficariam nas cidades palestinas por um tempo muito longo, até cessarem os ataques. Pela manhã, soldados interceptaram em uma estrada um carro com explosivos que ia da Cisjordânia para Israel, perto da cidade de Qalqiliya. Quatro bombas de forte potência estavam no veículo. Os ocupantes fugiram antes da aproximação dos militares. Em Hebron, um rapaz de palestino de 14 anos foi preso ao tentar apunhalar um policial israelense perto do Túmulo dos Patriarcas. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO