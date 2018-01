Adiado fim do cerco à Basílica em Belém Pouco depois de anunciar um acordo, o exército israelense disse que a suspensão ao cerco de 36 dias à Basílica da Natividade, em Belém, está sendo atrasada porque nenhum país deseja hospedar os 13 militantes palestinos acusados de terrorismo. Negociadores haviam dito que a Itália seria o destino preferido. No entanto, o governo italiano disse que estaria pronto para considerar o recebimento dos palestinos desde que fosse formalmente requisitado e que detalhes fossem fornecidos. "O acordo é que eles irão para outro país, mas até o momento não há esse país", disse o porta-voz do exército, capitão Jacob Dallal. As informações são da Dow Jones.