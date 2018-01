Adiado vôo com ajuda aos flagelados do Haiti A Força Aérea Brasileira (FAB) adiou para este domingo o vôo do cargueiro que levará quase 12 toneladas de alimentos doados por três empresas brasileiras para os flagelados do Haiti. O vôo estava previsto para a noite de hoje, mas foi adiada por razões técnicas. As Forças Armadas também estão recolhendo doações da população, que serão levadas em novos vôos. Os produtos podem ser entregues nos quartéis das Forças Armadas nas cidades de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte. O Haiti, onde o exército brasileiro comanda uma força de paz da Organização das Nações Unidas, está com o sistema de abastecimento de alimentos e água em colapso, devido à tempestade que inundou cidades e campos e matou quase duas mil pessoas.