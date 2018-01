Adiamento no caso Jean Charles ´decepciona´ Anistia A organização Anistia Internacional (AI) defendeu nesta sexta-feira uma investigação sobre a morte do brasileiro Jean Charles de Menezes que poderia abrir uma segunda ´frente de batalha´ para a família no caso. Na quinta-feira, o legista que examina o caso adiou - possivelmente até 2008 - a abertura de uma investigação separada da que já corre na Justiça contra a polícia londrina. Na Grã-Bretanha, legistas são responsáveis por abrir processo e solicitar júri popular quando autoridades públicas estão envolvidas em mortes violentas. Mas essa possibilidade foi adiada pelo legista John Simpson até a conclusão de outro processo - movido pela Procuradoria britânica - que examina se a Polícia Metropolitana (Scotland Yard) desrespeitou regras de segurança e de saúde pública. Se o processo se arrastar indefinidamente, no entanto, o legista John Simpson ressaltou que prosseguirá com sua investigação. O pesquisador da Anistia Livio Zilli disse que a organização estava "desapontada com a decisão, e que "investigação deve ser feita agora". "Em outros casos, nunca houve adiamentos do processo do legista", afirmou. Para a Anistia, a investigação do incidente é uma "questão de direitos humanos". Responsabilidades O inquérito do legista é visto pela família de Jean Charles de Menezes como uma via para responsabilizar indivíduos pela morte do brasileiro. No processo que move atualmente contra a Scotland Yard, a Procuradoria britânica alegou que não havia provas para apontar indivíduos responsáveis. Em vez disso, serão examinadas "falhas sistêmicas" dentro da instituição. No entanto, se o processo do legista concluir que a morte de Jean Charles foi "ilegal", a Procuradoria sofrerá pressão maior para buscar novamente indícios contra responsáveis. Isto já aconteceu em situações anteriores, disseram representantes da família. Espera O pedido de adiamento da abertura de um novo processo foi feito ao legista pela Procuradoria, que acusa a Scotland Yard no processo que corre atualmente na Justiça britânica. No entender dos procuradores, a repercussão de um processo poderia interferir no outro. No próximo dia 19, a Scotland Yard deve aportar indícios de sua inocência - ou pelo menos atenuantes de sua culpa - para alegar que não feriu regras de segurança e saúde pública durante a operação que matou Jean Charles. O caso pode ser remetido para uma Suprema Corte e ganhar grande visibilidade na opinião pública quando for analisado, provavelmente no ano que vem. Mas não seria concluído antes de 2008. Para os parentes, a espera é "uma vergonha". "A família seguirá lutando para recorrer de todas as decisões, a fim de garantir que a verdade do que ocorreu venha à luz o mais rápido possível." Jean Charles foi morto em Londres no dia 22 de julho de 2005, um dia após uma série de atentados frustrados ao sistema de transporte da cidade, e duas semanas depois de ataques que deixaram mais de 50 mortos na capital britânica.