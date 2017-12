Administração Bush é acusada de "apatia" para cuidar de Katrina As principais autoridades do Departamento de Segurança Nacional norte-americano foram informadas a respeito das falhas nos diques de Nova Orleans no dia em que o furacão Katrina atingiu a costa, disse em audiência no Congresso desta sexta-feira o ex-chefe do departamento, Michael Brown. A declaração contraria as autoridades da agência, que disseram anteriormente que só receberam a informação um dia após a tragédia. Em testemunho a uma comissão de Senadores, Brown concordou com os membros que o caracterizaram como um bode-espiatório. "Eu me sinto um pouco abandonado", ele disse. Brown pediu demissão do sob fogo cruzado poucos dias após a tempestade. Brown também disse aos senadores que as decisões e políticas do Departamento de Segurança Nacional, herdadas da extinta Agência Federal de Administração de Emergências (Fema), estavam destinadas a "seguir o caminho da falha", e isso levou o governo a agir lentamente quando a tempestade surgiu. Segundo Brown a fixação do governo no combate ao terrorismo fez com que os desastres naturais "se tornassem o ´filho adotivo´ do Departamento de Segurança Nacional". "Se houvesse um boato de que um terrorista havia explodido o canal da rua 17, aí todo mundo teria corrido para lá", provocou. A falta de habilidade para lidar com as conseqüências do Katrina minaram a confiança dos americanos no presidente e contribuíram para derrubar George W. Bush nas pesquisas de opinião. Durante seu depoimento, Brown informou ter falado por telefone com um alto funcionário da Casa Branca - que ele acredita ser Joe Hagin - "ao menos em duas ocasiões naquele dia (do desastre) para informá-lo sobre o que estava ocorrendo". Na ocasião, Hagin acompanhava o presidente Bush, que estava de férias em seu rancho no Texas. "Eu acho que falei para ele que estávamos assistindo nosso pio pesadelo, que tudo o que temíamos nos últimos 10 anos estava acontecendo", disse Brown. Ele acrescentou ter feito comentários semelhantes em e-mails enviados ao chefe da equipe da Casa Branca, Andrew Card. O furacão de 29 de agosto matou mais de 1,3 mil pessoas, desabrigou outras centenas de milhares e causou danos de bilhões de dólares, incluindo a destruição de Nova Orleans e outras comunidades costeiras do Golfo do México. Segundo a presidente da sessão, senadora Susan Collins, a Fena não deu crédito os primeiros sinais de que as equipes de emergência não estavam preparadas para enfrentar desastres catastróficos como o furacão Katrina. Uma inspeção de gerenciamento preparada por Brown, meses antes do 29 de agosto, mostrava que a agência estava com uma grande defasagem para atender situações emergenciais. Collins disse que a inspeção mostrava que a Fena não entendia os procedimentos padrões para tais situações. A aparição de Brown no painel de investigação do Senado ocorre no momento em que novos documentos revelam que 28 agências locais, estaduais e federais - incluindo a Casa Branca - sabiam das falhas nas barragens de Nova Orleans no dia 29 de agosto.