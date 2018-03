Administradora da Newsweek no México é morta A administradora da revista americana Newsweek no México, Alejandra Patrícia Dehesa, foi assassinada em seu escritório no tradicional bairro de Coyoacán, no sul da Cidade do México. Segundo a polícia, Alejandra, de 47 anos, foi encontrada em um banheiro com uma faca cravada no pescoço. A polícia descartou a possibilidade de roubo e acredita que houve luta, por causa da quantidade de sangue espalhado. Estuda-se a possibilidade de crime passional.