Adolescente admite participação nos crimes do franco-atirador O adolescente acusado de participar dos ataques que aterrorizaram a região de Washington contou a investigadores que puxou o gatilho em alguns dos disparos, informou hoje o jornal americano The Washington Post, citando três fontes policiais. De acordo com o diário, durante o interrogatório, que se estendeu por sete horas, John Lee Malvo, de 17 anos, deu detalhes sobre alguns dos crimes que autoridades atribuem a ele e a seu parceiro John Allen Muhammad. Uma fonte policial disse ao Post que Malvo confessou ter atirado na empregada do FBI Linda Franklin, no estacionamento de uma loja nas cercanias de Washington. Nas entrevistas, Malvo, sempre falante e sorridente, se vangloriou da precisão que ele e seu parceiro preparavam os ataques. Contou aos investigadores que os crimes eram muito bem planejados e envolviam missões de inspeções nos locais. Segundo as fontes ouvidas pelo jornal, Malvo disse que ele e seu companheiro se comportaram como soldados e que podiam se comunicar por meio de rádios. Malvo e John Allen Muhammad, de 41 anos, estão detidos no Estado da Virgínia e serão julgados por vários assassinatos. Muhammad não deu nenhuma declaração. A dupla cometeu pelo menos 23 ataques em diferentes estados e deixou um saldo de 15 mortos.