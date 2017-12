Adolescente brasileiro é fuzilado no Paraguai Segundo ao site de notícias Dourados News um brasileiro de 17 anos foi assassinado no último domingo, na colônia Nova Esperança, na cidade de Corpus Chisti, no Paraguai. O adolescente caminhava em companhia do pai, Antonio Oliveira Maria Bladeiro, por uma estrada vicinal quando chegaram dois homens a bordo de uma motocicleta e efetuaram vários disparos contra pai e filho. O adolescente foi atingido por dois tiros na região das costas e morreu no local. O pai da vitima não sabe o motivo do ataque.