Adolescente cai de ônibus em movimento José Gonzales, de 17 anos, caiu da janela de um ônibus em movimento enquanto urinava, na cidade de Albany, Nova York. O acidente ocorreu quando o ônibus mudou de faixa em uma estrada e o adolescente perdeu o equilíbrio. Ainda não se sabe a velocidade do ônibus, e o adolescente sofreu somente escoriações leves, disse a polícia. Ele voltava do Capitólio de Washington, com um grupo de infectados com o vírus do HIV.