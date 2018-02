Adolescente é condenado a 10 anos de prisão nos EUA Um adolescente que liderou um complô para assassinatos por diversão foi condenado nesta quinta-feira a dez anos de prisão após declarar ao juiz que o complô abortado no último verão era "mais fantasia do que outra coisa". As autoridades disseram que Matthew Lovett, agora com 19 anos, arquitetou um plano, junto com dois outros adolescentes de sua cidade, para roubar um carro, matar a tiros três outros adolescentes nas imediações e depois ir cometendo assassinatos ao acaso. Juntaram revólveres e uma grande quantidade de balas e saíram de casa pela manhã em 6 de julho passado, mas o complô nunca se concretizou. Na audiência de hoje, Lovett disse ao juiz que eles mudaram de idéia e decidiram "voltar para casa" após ameaçarem um motorista e este fugir. O motorista chamou a polícia e os adolescentes foram detidos alguns quarteirões adiante.