Adolescente é condenado à prisão perpétua nos EUA Um adolescente de 15 anos foi condenado ontem à prisão perpétua em Sarasota, Flórida, por ter espancado até a morte outro adolescente de 16 anos com um taco de beisebol, em 25 de junho. No tribunal, Dominic Culpepper pediu perdão à família da vítima, Frank Wesley McCool. "Se vocês puderem, encontrem piedade em seus corações me perdoem pelo que fiz", disse Culpepper. Advogados da acusação afirmaram que Culpepper agiu com premeditação e chamou McCool à sua casa para espancá-lo por ter lhe roubado cerca de 100 gramas de maconha.