Adolescente é considerado culpado em ataque a jovem latino Um adolescente foi considerado culpado nesta sexta-feira de abuso sexual com agravantes por um brutal ataque contra um jovem latino. Keith Turner, de 17 anos, chorou assim que o jurado o sentenciou culpado após deliberar durante cerca de 90 minutos. Ele é o segundo envolvido no caso punido. No mês passado, David Henry Tuck, de 18 anos, foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua pelo ataque ocorrido em abril durante uma festa em uma casa do subúrbio de Houston. A vítima foi chutada, pisada, queimada e violada pelo reto com o cabo de plástico de um guarda-sol de pátio. De acordo com o testemunho, o ataque ocorreu depois de que a vítima - de 17 anos - buscou seduzir, alcoolizado, uma garota de 12 anos e tentou roubar drogas. O jurado, que agora deve decidir uma sentença, escutou na sexta-feira os testemunhos dos familiares de Turner e a vítima. Inicialmente, os doutores não esperavam que a vítima, que agora tem 18 anos, sobrevivesse. Esteve hospitalizado por mais de três meses e foi operado entre 20 e 30 vezes. Ele testemunhou que não se lembra de nada sobre o ataque.