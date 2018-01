Adolescente é decapitada por irmãos na Índia por manter relacionamento com primo

LUCKNOW, ÍNDIA - Dois irmãos no norte da Índia decapitaram sua irmã mais nova e carregaram sua cabeça pelo vilarejo onde moram. Segundo informações da polícia divulgadas nesta quarta-feira, 19, eles não concordavam com o relacionamento que ela mantinha com o primo.

Ao menos 12 pessoas assistiram a jovem Phool Jehan, de 17 anos, ser arrastada para fora de casa, agredida e decapitada pelos dois irmãos na noite de segunda-feira, mas ninguém relatou o caso à polícia, disse o oficial Rajesh Singh. O crime foi denunciado por um guarda de segurança local.

A polícia ainda não conseguiu encontrar os irmãos, mas deteve o primo da garota para interrogá-lo.

Depois de decapitar Phool, Nanhe e Gul Hasan deixaram o corpo da irmã na rua e circularam pelo vilarejo carregando sua cabeça, enquanto gritavam que eram contra o relacionamento dela, disse Singh.

Assassinatos por motivos relacionados à honra são muito comuns na Índia, mas decapitações como essa são extremamente raras.

O país é considerado um dos lugares mais rigorosos do mundo para as mulheres, com o infanticídio feminino e o casamento na infância, que ainda é muito comum.

O índice de igualdade de gêneros da Organização das Nações Unidas (ONU) coloca o país em um dos últimos lugares da lista, estando à frente somente da Arábia Saudita, com base em trabalho, saúde, educação e política. O índice não considera problemas relacionados à violência. /ASSOCIATED PRESS