Adolescente é morto na Venezuela durante saque a caminhões que transportavam farinha e frango

CARACAS - Um jovem de 19 anos morreu na quarta-feira 10 após ser baleado durante um saque de caminhões que transportavam farinha de trigo e frango na cidade de Guanare, no Estado de Portuguesa, oeste da Venezuela.

Segundo informações policiais e militares, quando cerca de 1 mil pessoas saqueavam os veículos, houve uma "briga na multidão que resultou em feridos e indivíduos encaminhados ao hospital (quatro homens), onde um deles morreu".

"Foi enviada uma comissão militar ao hospital 'Dr. Miguel Oraa' da cidade de Guanare, constatando a entrada sem sinais vitais, em razão da ferida por arma de fogo, do cidadão José Alberto Materán Valero (...), de 19 anos", informou o relatório militar.

Ele recebeu, em circunstâncias ainda não esclarecidas, dois disparos de pistola, um "no braço esquerdo e um na região abdominal esquerda", segundo o documento, que não detalhou de onde vieram os tiros.

Uma comissão militar com equipes de segurança chegou aos caminhões no momento do saque e "prendeu em flagrante" um homem de 21 anos e três menores de idade com 20 sacos de farinha, detalhou o relatório.

Os caminhões transportavam 11.250 kg de farinha de trigo e 2.000 kg de frango. Os dois produtos estão em falta no país.

Durante os últimos dias, foram registrados saques em várias cidades da Venezuela, além de diversos protestos por falta de alimentos. / AFP