Adolescente é preso após cinco ataques com ácido em menos de 90 minutos em Londres

LONDRES - A polícia britânica prendeu um adolescente nesta sexta-feira, 14, após cinco ataques com substâncias ácidas em menos de 90 minutos no leste de Londres. As ações deixaram diversas pessoas com queimaduras faciais, incluindo uma com lesões muito graves.

Dois assaltantes em uma moto pararam ao lado de um homem de 32 anos na área de Hackney e jogaram ácido em seu rosto, antes de um dos dois fugir com a moto da vítima, na noite de quinta-feira.

Uma hora e meia depois, três outros homens em Hackney e um outro no bairro vizinho de Islington tiveram substâncias corrosivas arremessadas em sua direção, informou a polícia. Após um dos assaltos na região, um homem ficou com lesões faciais.

"Um adolescente foi preso sob suspeita de danos corporais graves e assalto", afirmou a polícia de Londres. "Ele está atualmente sob custódia.” A identidade dele não foi divulgada, e a polícia continua com as investigações.

A delegada da polícia de Londres, Cressida Dick, disse que, embora ainda sejam relativamente raros, o número de ataques com ácido parece ter aumentado na capital. "Eu não quero que as pessoas pensem que isso está acontecendo por Londres inteira o tempo todo, realmente não está. Mas nós estamos preocupados porque o número parece estar aumentando", disse Dick à rádio LBC em entrevista.

"Ataques com ácidos são completamente bárbaros", destacou Dick. "O ácido pode causar ferimentos horrendos. Os da noite passada envolveram uma série de assaltos que nós acreditamos estarem conectados.” / REUTERS e EFE