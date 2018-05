Adolescente faz crianças reféns em escola na França

Um funcionário da cidade afirmou que os menores estavam na escola Charles Fourier. As autoridades não tinham autorização para revelar suas identidades, segundo as políticas de seus órgãos. O restante dos menores foi retirado da área. Os familiares recebiam assistência psicológica e médica, disse o assistente do prefeito Jean-Marc Magda à emissora BFM-TV.

Uma unidade especial da polícia foi enviada desde Estrasburgo para ajudar a polícia local nas operações. Não se sabe quais são os motivos do adolescente. A escola fica no oeste de Besançon, em um bairro com uma grande população de imigrantes. As informações são da Associated Press.