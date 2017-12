Adolescente francês morre de vaca louca Um adolescente francês que estaria sofrendo da variante humana da doença da "vaca louca" faleceu depois de perder sua habilidade de falar, andar e respirar. Arnaud Eboli, de 19 anos, faleceu ontem depois de enfrentar a doença cerebral por mais de 2 anos, de acordo com a Associação da Vítimas da Doença Creutzfeldt-Jakob, variante humana da encefalopatia espongiforme bovina (EEB). A morte de Eboli marca a terceira fatalidade da doença na França. Em todos os casos, as vítimas consumiram a carne contaminada. No Reino Unido, onde a doença foi identificada em 1995, 90 pessoas já morreram. Os médicos diagnosticaram a doença em Eboli em dezembro de 1999, quando os resultados da biópsia em sua amígdala mostraram traços de uma proteína infecciosa - prion -, que normalmente é encontrada nas pessoas que sofrem da doença. O mal só pode ser confirmado através da biópsia de tecido cerebral, que normalmente é feita depois da morte. A família de Eboli foi uma das 2 que abriu um processo em novembro acusando autoridades francesas, britânicas e da União Européia (UE) de não terem agido rápido o suficiente para acabar com a doença da vaca louca.